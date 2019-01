Gazzetta - Milan-Carrasco: la strada è in salita, ma la trattativa prosegue. Due ostacoli da superare

Il Milan continua a seguire con grande interesse Yannick Ferreira Carrasco per questo mercato invernale, ma non sarà semplice portarlo in rossonero. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, la strada è in salita in quanto ci sono due ostacoli da superare: innanzitutto, Leonardo deve convincere il belga a ridursi di molto l'ingaggio da 10 milioni netti a stagione che guadagna ora in Cina e successivamente dovrà sperare che il Dalian Yifang accetti la formula del prestito con diritto di riscatto.