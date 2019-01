Gazzetta - Milan-Carrasco: si lavora al prestito con diritto di riscatto, ma c'è il nodo ingaggio

Yannick Ferreira Carrasco è diventato la prima scelta per l'attacco del Milan, che vorrebbe prenderlo dal Dalian Yifang in prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Il nodo maggiore da superare però è quello che riguarda l'ingaggio del belga, che al momento in Cina guadagna tra i 10 e gli 11 milioni annui: come spiega La Gazzetta dello Sport, se il giocatore vorrà tornare in Europa per vestire la maglia rossonera dovrà abbassare le proprie pretese e rinunciare a parecchi soldi.