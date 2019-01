Gazzetta - Milan, Castillejo al posto di Suso o Calhanoglu

Durante l’allenamento di ieri, mister Gattuso ha mischiato le carte in vista della gara col Napoli, lasciando aperti alcuni ballottaggi. Uno - come riporta La Gazzetta dello Sport - riguarda Calabria e Abate per il ruolo di terzino destro, un altro invece toglierà dall’undici di partenza Suso o Calhanoglu per far posto a Castillejo, un altro ancora vede Piatek e Cutrone nelle vesti dei duellanti, con il polacco in vantaggio.