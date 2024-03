Gazzetta - Milan, chi sarà il dopo Giroud? Zirkzee è il preferito, pronto l'assalto in estate

L'estate 2024 per il Milan sarà quella del 9, si legge su La Gazzetta dello Sport. Il Milan segue tanti profili e Giorgio Furlani ha dato una traccia: «Cerchiamo un altro Pulisic». Cioè un giocatore giovane e pronto a crescere. C’è un problema: un 9 titolare a 20 milioni non si trova, a meno di non pagare la clausola per Serhou Guirassy. Il nome forte però è Joshua Zirkzee. Il Milan pensa a lui seriamente, più che agli altri attaccanti, e Joshua ha già detto agli interessati che lui, in Italia, sta benissimo.

Detto chiaro: preferirebbe un passaggio al Milan, in un campionato che già conosce, piuttosto che un salto mortale in Premier League. Il Bayern, per questo, probabilmente non sarà la sua destinazione. I rossi hanno la possibilità di prendere Zirkzee per 40 milioni ma JZ non torna così volentieri in Baviera e il Bayern, dopo aver preso Harry Kane, nel ruolo si sente sereno. Probabile che le avversarie del Milan abitino in Inghilterra.