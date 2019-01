Gazzetta - Milan, con la Samp prova generale per Gedda

La sfida di oggi contro la Samp sarà una prova generale per Gedda, con Higuain al centro dell’idea di successo e la scoperta di Paquetà. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il Milan, tra oggi e mercoledì, si giochi due bonus per far diventare l’annata accettabile, considerando che il traguardo prospettato e indispensabile sotto il profilo finanziario è quello del posto in Champions.