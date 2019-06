In attesa dell'ufficialità, in questi giorni ci sono stati contatti continui tra Paolo Maldini, dt milanista, e Marco Giampolo, che in attesa di liverarsi dal contratto che lo lega alla Samp prima di firmare e diventare il nuovo tecnico rossonero. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i due hanno ha iniziato a confrontarsi su programmi e strategie.