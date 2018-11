La risposta che il Milan attendeva dalla Federazione è arrivata: come evidenzia La Gazzetta dello Sport in edicola stamane, Andrea Conti dovrà scontare la squalifica in Primavera, dopo l’alterco con l’arbitro avvenuto al termine di Milan-Chievo a Varese. Via libera, invece, per giocare in prima squadra. Il verdetto è chiaro e permetterà al Milan di averlo con la Lazio.