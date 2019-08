La distanza tra domanda (55 milioni) e offerta (40 milioni più bonus) è ancora importante, ma il Milan non molla la presa per Angel Correa. L'edizione odierna della Gazzetta Sportiva riporta questa mattina la strategia rossonera: il club di via Aldo Rossi punta infatti temporeggiare per poi tornare alla carica quando l’Atletico Madrid abbasserà le pretese.