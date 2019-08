Gazzetta - Milan-Correa, tutto fermo: i rossoneri non vanno oltre i 40 mln più bonus, l'Atletico ne chiede sempre 55

Il Milan continua a seguire Angel Correa, ma per il momento è tutto in stand-by in quanto il club milanista e l'Atletico Madrid non si muovono dalle loro posizioni: come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i rossoneri non vanno infatti oltre i 40 milioni di euro più bonus, mentre gli spagnolo continuano a chiedere 55 milioni per lasciar partire l'argentino.