Gazzetta - Milan, Correa unico obiettivo da qui al 2 settembre

Che Giampaolo decida di proseguire con il 4-3-1-2 o di cambiare modulo, il mercato del Milan continuerà a ruotare intorno a un unico obiettivo: Angel Correa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’argentino è ritenuto utile in tutti i ruoli d’attacco (trequartista, seconda punta o esterno offensivo nel tridente). Duttile, tecnico e moderno, queste le caratteristiche che i dirigenti rossoneri riconoscono in Correa. La sconfitta di Udine, dunque, non ha cambiato gli scenari di mercato: Angel resta il solo e unico obiettivo da qui al 2 settembre.