Gazzetta - Milan, corsa a due per l'attacco: Zirkzee in vantaggio su Sesko

Cambi in vista per il Milan. Sul campo la squadra di Stefano Pioli vuole provare il sorpasso sulla Juventus seconda in classifica. I punti di distacco sono solo stanco due ma la sconfitta di Monza ha impedito ai rossoneri di superare il team allenato da Massimiliano Allegri. La stagione è ancora lunga e la possibilità di sferrare un nuovo attacco c'è tutta. Intanto la società continua a programmare il futuro con diversi cambi che potrebbero esserci nella rosa anche se non dovrebbe essere una rivoluzione come nell'estate scorsa.

Cambi in attacco

Il ruolo che dovrebbe vedere più novità è l'attacco. In attesa di capire quale sarà il futuro di Olivier Giroud, ancora in scadenza di contratto e con le sirene della MLS che chiamano, si cerca a trovare le alternative sul mercato. Anche Luka Jovic è in bilico anche se il suo contratto è assolutamente rinnovabile ma sull'adeguamento si sta ancora trattando.

Zirkzee in vantaggio

E allora quali potrebbero essere i nomi nuovi per il reparto offensivo? Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in corsa ci sarebbe sempre il bolognese Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko del Lipsia. Il nome che sarebbe in pole è quello dell'attaccante rossoblu anche se il club emiliano chiede comunque 40 milioni di euro.