Gazzetta - Milan, cresce la fiducia per vedere Loftus-Cheek in campo contro la Fiorentina

Nella giornata di ieri, Ruben Loftus-Cheek, che non ha giocato l'ultima gara prima della sosta contro il Lecce, ha lavorato a parte sui campi di Milanello, ma cresce la fiducia per vederlo in campo sabato sera a San Siro nel match del Milan contro la Fiorentina. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.