Gazzetta - Milan, crollo in attacco: da novembre meno di un gol a partita

Gattuso non è ancora riuscito a trovare l’alchimia perfetta. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, quando funziona la difesa fatica l’attacco, e viceversa. Dopo dieci giornate, ad esempio, il Milan aveva il secondo miglior attacco del torneo, mentre la retroguardia era il dodicesimo reparto. Adesso il mondo si è capovolto: i rossoneri hanno la quarta difesa, ma soltanto il decimo attacco. Se dividiamo le ventidue partite in due blocchi da undici, il crollo è molto violento: ventun gol nel primo blocco, otto nel secondo. Il Milan da metà novembre in avanti ha segnato meno di un gol a partita.