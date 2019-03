Gazzetta - Milan, Cutrone a gara in corso per "avvelenare" il derby

Contro l’Inter, Gattuso si affiderà nuovamente a Piatek. Ma se il match si mette male o non si sblocca, Rino dalla panchina può far alzare Cutrone. E "avvelenare" la gara, per usare una metafora cara al tecnico. L’arrivo del pistolero gli ha tolto spazio, ma il giovane bomber rossonero - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sa sfruttare a dovere anche gli spezzoni di partita.