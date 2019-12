Gazzetta - Milan, da Elliott no agli over 30: Ibra unica eccezione

Il Milan non ha un piano B per l’attacco. I rossoneri, infatti, hanno deciso di puntare con decisione solo ed esclusivamente su Ibrahimovic. Insomma, Zlatan o nessun altro: il club rossonero, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha già accantonato le alternative allo svedese. Come Mandzukic, ad esempio. Anche perché Elliott, fatta eccezione proprio per Ibrahimovic, non intende investire su giocatori over 30.