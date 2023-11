Gazzetta - Milan, David primo obiettivo per l'attacco: il canadese non è incedibile, anche a gennaio. La richiesta del Lille

Jonathan David è il primo obiettivo del Milan per l'attacco. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in via Aldo Rossi non vorrebbero aspettare l'estate, ma anticipare il colpo già alla finestra di mercato invernale. Il canadese ha il contratto in scadenza nel 2025 e dunque il Lille non potrà più chiedere i 60 milioni di euro di qualche mese fa, ma dovranno "accontentarsi" di 40 milioni (o anche qualcosina in meno). David non è incedibile, anche a gennaio perchè il club francese non lo vuole perdere a zero nel 2025.