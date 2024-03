Gazzetta: "Milan, difesa da rifare". Nel mirino Brassier, Lacroix e Adarabioyo

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Milan, difesa da rifare". I numeri difensivi del Diavolo sono disastrosi (sono già 48 i gol subiti) e quindi in estate servirà un rinforzo importante anche in questo reparto. Nella lista dei dirigenti rossoneri ci sono alcuni profili che sono stati già cercati a gennaio, vale a dire quelli di Lilian Brassier del Brest, Maxence Lacroix del Wolfsburg e Tosin Adarabioyo del Fulham. I primi due hanno il contratto in scadenza nel 2025, mentre il terzo in estate sarà svincolato e dunque si potrà muovere a costo zero.

Chi con ogni probabilità lascerà il Milan al termine di questa stagione è Kjaer, a cui non verrà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Anche Kalulu non è tra gli incedibili, mentre un posto in rosa lo avranno sicuramente Thiaw e Tomori, a meno che non arrivino in via Aldo Rossi offerte irrinunciabili.