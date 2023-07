Gazzetta: "Milan, doppio colpo. Danjuma-Musah alla stretta finale: possono arrivare per la tournée USA"

"Milan, doppio colpo. Danjuma-Musah alla stretta finale: possono arrivare per la tournée USA": titola così stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che il club rossonero è lavoro per provare a chiudere l'arrivo dell'attaccante del Villarreal e del centrocampista del Valencia entro venerdì, giorno della partenza della squadra milanista per la tournée negli Stati Uniti.