Gazzetta - Milan, doppio scoglio da superare per Carrasco

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane fa il punto sull’operazione Carrasco, giocatore che piace molto ai vertici rossoneri. La proposta inoltrata da via Aldo Rossi - si legge - prevede un trasloco di 6 mesi che potrebbero diventare anni nel caso in cui il Milan riuscisse a centrare l’accesso alla Champions. La trattativa, però, non è in discesa, anche perché la volontà della proprietà milanista è quella di condurre un mercato all’insegna di investimenti sostenibili. Perché l’affare si concretizzi andrà aggirato lo scoglio economico, che non è legato solo allo stipendio di Carrasco (10 milioni all’anno). Il Dalian, infatti, pare intenzionato a monetizzare subito, evitando i prestiti. A fare la differenza potrebbe essere la volontà del calciatore.