Gazzetta - Milan, Duarte ha fatto progressi: il suo posto è in campo

L’investimento su Duarte è stato meno impegnativo degli altri, ma il brasiliano non è a Milanello per limitarsi all’apprendistato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il suo posto è in campo ed esattamente al fianco di Romagnoli. In questi dieci giorni Duarte ripasserà la teoria difensiva di Giampaolo per poi esercitarsi nella pratica. Ha una buona struttura ma deve memorizzare i meccanismi. In un mese ha fatto progressi, non manca molto per essere chiamato all’esame.