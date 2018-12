Gazzetta - Milan, ecco la richiesta di Fabregas: contratto di due anni e mezzo a 5 milioni a stagione

In attesa di capire se il Chelsea abbasserà le sue pretese economiche per il cartellino di Cesc Fabregas, Darren Dein, avvocato dello spagnolo, ha comunicato al Milan la richiesta del centrocampista ex Barcellona e Arsenal: contratto di due anni e mezzo a 5 milioni a stagione. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.