Gazzetta - Milan, ecco la soluzione per proseguire con Maldini

Il Milan sta valutando con attenzione la situazione di Maldini. I vertici di via Aldo Rossi non sarebbero soddisfatti del lavoro svolto dall’ex capitano, ma rinunciare a un’icona come Paolo sarebbe rischioso. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la soluzione potrebbe essere “laterale”, sganciando cioè Maldini dalla sfera gestionale ricoperta sinora con Leonardo e riposizionandolo in un raggio d’azione più legato alla rappresentanza. La palla a quel punto passerebbe al diretto interessato.