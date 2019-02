Gazzetta - Milan, Elliott ha ridato credibilità al club

Inter e Milan hanno progetti tecnici solidi e la necessità di riposizionarsi in alto. La Gazzetta dello Sport pone l'accento sul momento delle milanesi. I due club - si legge - sono affacciate sul futuro, lavorano a uno stadio nuovo e stanno crescendo in tutte le componenti. Il caso Higuain, ad esempio, ha certificato i progressi del management rossonero. Ai primi mal di pancia, il Pipita è stato impacchettato e spedito a Londra. In cambio è arrivato la migliore sorpresa del torneo, Piatek. Ma non solo: Leonardo, che ha esperienza e credibilità internazionale, è riuscito a strappare alla concorrenza un talento come Paquetà. Leo ma anche Maldini, che ha portato il suo carisma a Milanello. È il ponte tra società e squadra che dà forza a Gattuso. Dopo il medioevo cinese, il fondo Elliott ha ridato credibilità al club davanti all’Uefa.