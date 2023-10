Gazzetta - Milan, esordio con infortunio per Pellegrino: brutta distorsione alla caviglia

L'esordio assoluto di Marco Pellegrino con la maglia del Milan non è stato molto positivo: entrato in campo contro il Napoli al 19' al posto dell'infortunato Kalulu, il giovane difensore argentino ha commesso un errore sul gol di Politano e non è mai apparso molto sicuro nelle sue giocate. A rendere tutto più amaro, oltre alla rimonta degli azzurri, anche un problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare il campo nel finale di gara: per lui una bruttissima distorsione alla caviglia. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport.