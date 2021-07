La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Milan express: Ballo-Touré scatta e lancia la sfida". Il nuovo terzino milanista, che è stato presentato ieri a Milanello, è arrivato come vice Theo Hernandez e domani debutterà in maglia rossonera nell'amichevole a Milanello contro il Modena.