Cesc Fabregas è sempre il primo obiettivo di gennaio del Milan per il centrocampo. L'asse con Londra è sempre vivo, ma servirà un po' di pazienza: fino a quando il Chelsea non farà sapere di aver abbassato le proprie pretese, Leonardo non volerà in Inghilterra per chiudere l'operazione. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.