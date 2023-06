Gazzetta: "Milan, fatta l'offerta per Lukaku, pensa a Morata. E Frattesi..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milan, fatta l'offerta per Lukaku, pensa a Morata. E Frattesi..." così la Gazzetta dello Sport titola in prima pagina sul mercato rossonero. Il Milan, a caccia di un attaccante ha messo gli occhi su Lukaku e Morata, mentre per il centrocampo Frattesi è il primo nome per il post Tonali, ma il Sassuolo chiede 40 milioni di euro.