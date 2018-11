Gazzetta - Milan, fattore Ibra: con Zlatan cambia il mondo

Uno come Ibrahimovic è sempre meglio averlo in squadra. Zlatan ha sempre fatto la differenza nei club in cui ha giocato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese in carriera ha ispirato tanti compagni. Chi ha dimostrato carattere o sufficiente sfrontatezza per resistere al suo carisma ne ha beneficiato: Nocerino è il caso più eclatante. Alcuni, però, hanno faticato a stargli dietro. O meglio, al fianco. È il caso, ad esempio, di Henry, Ronaldinho e Martial, che allo United fu costretto a cedere la maglia numero 9.