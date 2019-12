Gazzetta - Milan, festa dopo il ko di Bergamo: è bufera

Dopo la storica sconfitta di Bergamo, tifosi rossoneri sono andati su tutte le furie anche per il post partita di alcuni giocatori. Era necessario, ad esempio, festeggiare il compleanno di Calabria e postare sui social i momenti più divertenti del party, come ha fatto la fidanzata Ilaria? In rete, poi, è spuntato anche un altro video, stavolta con protagonista Leao, ripreso in discoteca mentre beve e fuma. Il giocatore si è difeso dicendo che le immagini erano vecchie, peccato - osserva La Gazzetta dello Sport - che i profili degli amici, dove si vede Rafael divertito e con lo stesso look, lo incastrino. Kessie, infine, è l’autore del peggiore degli autogol: un "like" di approvazione al post del Papu Gomez, che celebra il 2019 dell’Atalanta, concluso con la clamorosa vittoria sul Milan.