Gazzetta - Milan, fiducia a Rino: ma se non dovesse vincere stasera?

Nella giornata di ieri, Leonardo e Maldini hanno rinnovato la fiducia a Gattuso. A questo punto - osserva La Gazzetta dello Sport - viene da chiedersi cosa succederebbe se il Milan dovesse fare flop anche stasera. In base alle parole di Leo, nulla. Attenzione però a un’altra riflessione: “È arrivato il momento di dare un segnale importante a livello di energia e orgoglio. A partire da questa partita. Magari anche giocando male, ma devi morire lì”. Ecco, se stasera il Milan non dovesse vincere, allora sarebbe un problema molto serio. Di base resta comunque una fiducia all’allenatore confermata pubblicamente, al termine di un mese in cui le ultime due partite dell’anno erano state indicate (anche per quanto filtrato dal club stesso) come decisive per il futuro di Rino.