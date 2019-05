Gazzetta - Milan, finisce l’era Morace. Anche Beretta al capolinea

Il divorzio con Carolina Morace è stato ufficializzato nella giornata di ieri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dietro l’addio dell’allenatrice ci sarebbero dissidi interni: si valuterà anche la posizione della dirigente Elisabet Spina, responsabile del settore femminile rossonero. A rischio anche Mario Beretta, attuale responsabile del settore giovanile. Il rendimento dei baby milanisti non deve aver convinto Gazidis, che ha deciso di cambiare. Il nome al momento più gettonato per la sostituzione è quello di Angelo Carbone, che nel Milan da calciatore ha giocato per due stagioni.