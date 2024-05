Gazzetta - Milan, Fonseca sempre più in pole per la panchina rossonera

Paulo Fonseca continua ad essere il grande favorito per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Lo scrive questa mattina La Gazzetta Sportiva che spiega che è lui sempre più favorito per diventare il nuovo allenatore del Diavolo. Il portoghese, che in Italia ha già allenato la Roma qualche anno fa, ha il contratto in scadenza con il Lille al termine di questa stagione.

Queste le parole rilasciate nelle scorse ore da Fonseca sul suo futuro: "Per il mio futuro vedremo. Avere la possibilità di giocare in Champions League è importante, ma quando prenderò la mia decisione saranno anche altri gli elementi da valutare. Sceglierò dopo l’ultima partita ma devo pensarci attentamente, parlarne con i miei collaboratori, il mio agente e la mia famiglia per prendere la decisione migliore. Se farò l’eventuale Champions con il Lille? Devo essere sincero: mi orienterò anche tenendo in conto di altre opzioni. Che sia qui o da qualche altra parte, voglio anche progredire nella mia carriera".