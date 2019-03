Gazzetta - Milan, Gattuso attende il verdetto del Giudice Sportivo: c'è cauto ottimismo

Rino Gattuso e tutto il Milan attendono con ansia la giornata di domani quando il Giudice Sportivo renderà noto la sua decisione in merito all'espulsione che il tecnico rossonero ha rimediato sabato contro il Chievo: come spiega La Gazzetta dello Sport, c'è cauto ottimismo che l'allenatore milanista non venga squalificato e sia in panchina nel derby di domenica perchè nel referto non dovrebbero esserci accenni a offese o ingiurie nei confronti dell'arbitro Pairetto.