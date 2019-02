Gazzetta - Milan, Gattuso è l’allenatore del momento: la sua panchina non è mai stata così solida

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Rino Gattuso è l’allenatore del momento: il suo Milan è infatti in crescita, subisce pochi gol e soprattutto è al quarto posto solitario in classifica. Dopo essere stato vicino all'esonero qualche mese fa, ora la panchina di Ringhio è assolutamente solida, forse come non lo è mai stata.