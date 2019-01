Gazzetta - Milan, Gattuso furente per il rifiuto di Higuain

"Voglio fare la guerra con chi è pronto e Higuain in questo momento non lo era". Nel corso della conferenza stampa di ieri, Rino Gattuso ha spiegato così la mancata convocazione del Pipita per la gara di Genova. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, al termine dell’allenamento, prima che il tecnico gli comunicasse le sue intenzioni, sarebbe stato lo stesso giocatore a chiedere di non essere convocato. Chi ha visto l’allenatore nei momenti successivi - scrive la rosea - lo descrive furente.