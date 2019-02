Gazzetta - Milan, Gattuso sfida il tabù Gasperini

Sia Gasperini che Gattuso arrivano alla sfida di stasera con squadre in un ottimo momento, di fiducia e fisico: a Bergamo sarà battaglia. “Dovremo metterci l’elmetto”, ha dichiarato il tecnico milanista in conferenza stampa. Per lui e il suo Milan - scrive La Gazzetta dello Sport - c’è pure qualche tabù da spezzare. Per esempio quello che vede i rossoneri senza vittorie con l’Atalanta da maggio del 2015. O quello che vede Rino senza nemmeno un successo contro Gasp: due pareggi e una sconfitta.