Gazzetta - Milan, Gazidis dovrà aumentare i ricavi in breve tempo

Per rientrare nei parametri imposti dalla EUFA, il Milan dovrà alleggerire il deficit nel giro di un paio d’anni. L’unico mezzo - osserva La Gazzetta dello Sport - è l’aumento dei ricavi. Ivan Gazidis ha contatti internazionali con cui cercherà di promuovere nuove partnership, oltre al tentativo di sviluppare il brand Milan in direzioni finora inesplorate. A Londra ha impiegato qualche anno per rendere produttivo il suo lavoro, qui gli si chiede di ridurre i tempi.