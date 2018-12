Gazzetta - Milan, Gazidis nuovo ad: e lui esulta come un calciatore

Quando il presidente Scaroni ha dato l’ufficialità e la sala ha applaudito - scrive La Gazzetta dello Sport - Gazidis si è alzato in piedi per ringraziare battendosi più volte la mano sul cuore. In pratica, ha esultato come un calciatore. Dopo nove anni di Arsenal, il manager sudafricano intraprende un’avventura nuova e decisamente complicata: dare una scossa ai guadagni del Milan, praticamente uguali a quelli di quindici anni fa. Le missioni principali affidategli da Elliott sono tre: aumento dei ricavi, Fair play finanziario e stadio.