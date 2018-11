Gazzetta - Milan, Gazidis porta un nuovo capo scout: il francese Grimandi

Ivan Gazidis non sarà l’unica figura che arriverà ad ampliare la struttura societaria del Milan. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, un altro arrivo può già mettere in conto: il manager sudafricano, infatti, porterà con sé un nuovo capo scout già identificato in Gilles Grimandi, ex calciatore francese e già osservatore all’Arsenal.