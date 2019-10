Giampaolo non ha ancora dato una precisa identità al suo Milan, ma avrà tempo per farlo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il messaggio diffuso dalla società milanista è che Genova non sarà l’ultima spiaggia per l’allenatore abruzzese. La sfida, dunque, non è da dentro o fuori (così fanno sapere del club), ma il tecnico sa di giocarsi buona parte della carriera rossonera.