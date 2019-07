Il regista arriverà a breve (è fatta per Bennacer), ma Marco Giampaolo è in attesa di altri due rinforzi importanti per la sua squadra: come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il tecnico del Milan ha chiesto un difensore centrale, visto che al momento a disposizione ci sono solo Romagnoli e Musacchio, e una mezzala.