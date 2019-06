In questo momento, Marco Giampaolo, che è destinato a prendere il posto di Gattuso sulla panchina del Milan, si trova in vacanza, ma nelle prossime ore il suo manager incontrerà il ds della Samp, Osti, per liberarlo da ogni vincolo contrattuale e poter così firmare per il club rossonero. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.