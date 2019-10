Gazzetta - Milan-Gigio: al momento è complicato immaginare che le parti trovino un accordo per il rinnovo

In casa rossonera presto si dovrà iniziare a discutere del rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma che in scadenza nel 2021. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, al momento è complicato immaginare che le parti trovino: si parte infatti da una base molto alta visto lo stipendio del portiere e il suo agente Raiola non è tipo da accettare per i suoi assistiti ingaggi spalmati o altre soluzioni al risparmio.