Gazzetta - Milan, Giroud in dubbio per l'influenza: se non recupera spazio ad uno tra Rebic e Origi

Olivier Giroud non si è allenato ieri a causa di un attacco influenza e quindi è in dubbio per il match di domani sera a Londra contro il Tottenham: questa mattina è in programma la rifinitura a Milanello e quindi si saprà qualcosa in più sul francese che se non dovesse farcela verrebbe sostituito da uno tra Rebic e Origi.