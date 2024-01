Gazzetta - Milan, Giroud non si è allenato negli ultimi due giorni per la febbre: non è Covid, il francese punta a tornare già oggi a Milanello

vedi letture

Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud non si è allenato negli ultimi due giorni a causa della febbre: non si tratta di Covid e quindi l'attaccante francese punta a tornare già oggi a Milanello per il penultimo allenamento prima della partenza per Udine dove il Milan sarà impegnato sabato sera contro i bianconeri.

Se starà bene, è il favorito per partire titolare al centro del tridente milanista insieme a Pulisic e Leao, altrimenti spazio a Luka Jovic che nelle ultime settimane, quando è stato chiamato in causa da Stefano Pioli, non ha quasi mai fatto rimpiangere Giroud.