Gazzetta - Milan, Giroud resta una garanzia: il club lo vuole fino al 2025. Presto l'offerta di rinnovo

vedi letture

Qualche giorno fa, Olivier Giroud ha compiuto 37 anni, ma nonostante l'età avanzata resta una garanzia per il Milan, tanto che in via Aldo Rossi sono intenzionati a mettere presto sul tavolo una proposta di rinnovo fino al 2025. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.