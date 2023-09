Gazzetta - Milan, Giroud sta meglio e punta a tornare in gruppo domani

Secondo quanto riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c'è ottimismo a Milanello in merito al recupero di Olivier Giroud per il derby di sabato: il centravanti francese si è infortunato alla caviglia in nazionale, ma sta meglio e punta a tornare ad allenarsi in gruppo già nella giornata di domani.