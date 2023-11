Gazzetta - Milan, Giroud verso il rinnovo fino al 2025: l’ingaggio da 3,5 milioni verrà ridotto

Olivier Giroud corre verso il rinnovo per un'altra stagione con il Milan. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega questa mattina che il francese, che in scadenza il prossimo 30 giugno, dovrebbe firmare nei prossimi mesi il prolungamento fino al 2025. L’ingaggio da tre milioni e mezzo di euro verrà ridotto, così come il suo minutaggio perchè in via Aldo Rossi sanno bene che in estate il reparto offensivo rossonero dovrà essere ringiovanito.