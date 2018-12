Gazzetta - Milan-Higuain: il riscatto non è più così scontato

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il riscatto di Gonzalo Higuain non è più così scontato: dopo aver versato 18 milioni di euro per il prestito, sembrava certo infatti che il Milan pagasse anche gli altri 36 milioni per prenderlo a titolo definitivo, ma il rendimento poco incisivo del Pipita potrebbe far cambiare i piani ai rossoneri.