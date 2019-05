Gazzetta - Milan, i dettagli della proposta di Gazidis a Maldini

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta qualche dettaglio della proposta di Gazidis a Maldini. L’ex capitano sarebbe a capo di una struttura con altre due-tre persone, concepita per far lavorare nelle migliori condizioni possibili un dirigente che - sottolinea la rosea - ha soltanto un anno di esperienza dietro la scrivania. Tra questi collaboratori stretti ci sarebbe anche Geoffrey Moncada, attuale capo scout rossonero.